وزير المالية يبحث مع مديرة البنك الدولي التطورات الاقتصادية ودعم بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، مع مديرة البنك الدولي في اليمن تانيا ميير، الأوضاع الاقتصادية ومجالات الدعم الفني لوزارة المالية والمصالح والجهات التابعة لها.



وسلط اللقاء الضوء على ٱخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية والإنسانية والتحديات الماثلة أمام الدولة لتخفيف معاناة المواطنين وتحسين سعر صرف العملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

واستعرض وزير المالية بن بريك، توجهات قيادة المجلس الرئاسي وجهود الحكومة بخصوص عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة لتحقيق الاستقرار على مستوى الأوضاع العامة وتعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة.

وأكد حرص الدولة على اعتماد سياسة مالية من شأنها الإسهام في تحسين المجالات الإنسانية والاقتصادية .. مجددا دعوته للدول الشقيقة والصديقة إلى مواصلة ومضاعفة دعم الجهود الحكومية الرامية إلى استمرار الإصلاحات بالمجالات الاقتصادية والمالية.