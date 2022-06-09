وزارة التربية تناقش مع الصندوق الاجتماعي للتنمية المشاريع المتعثرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم مع فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بعدن، سبل تنفيذ المشاريع المتعثرة في القطاع التربوي والتعليمي.



وأكد العكبري، على ضرورة معالجة الاشكاليات والعراقيل التي تواجه سير تنفيذ المشاريع التي ينفذها الصندوق الاجتماعي لضمان استقرار العملية التعليمية والتربوية، مشددا على ضرورة انجاز المشاريع و الاستفادة من المنح والبرامج الحالية في قطاع التعليم وفق أسس ومعايير واضحة وشفافة.

من جهته استعرض مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن المهندس فؤاد طاهر، المشاريع المتعثرة في القطاع التعليمي، والحلول المقترحة لتنفيذها، إضافة إلى برامج ومشاريع التي يعتزم الصندوق الاجتماعي تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم.