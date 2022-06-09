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وكيل حضرموت يطلع على سير العمل في فرع مؤسسة اتصالات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

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أطلع وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش اليوم، على سير العمل في فرع المؤسسة العامة للاتصالات، والصعوبات والتحديات التي يواجهها.

 

واستمع الوكيل من مدير الفرع المهندس علي بارجاء، إلى شرح حول سير العمل في الفرع ومختلف إداراته وأقسامه وأبرز احتياجاته.

 

وأكد بن حبريش على مضاعفة الجهود ومعالجة الاشكاليات التي تواجه قطاع الاتصالات بالمحافظة بما من شأنه الارتقاء بمستوى مختلف خدماته المقدمة للمواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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