وكيل حضرموت يطلع على سير العمل في فرع مؤسسة اتصالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أطلع وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش اليوم، على سير العمل في فرع المؤسسة العامة للاتصالات، والصعوبات والتحديات التي يواجهها.

واستمع الوكيل من مدير الفرع المهندس علي بارجاء، إلى شرح حول سير العمل في الفرع ومختلف إداراته وأقسامه وأبرز احتياجاته.

وأكد بن حبريش على مضاعفة الجهود ومعالجة الاشكاليات التي تواجه قطاع الاتصالات بالمحافظة بما من شأنه الارتقاء بمستوى مختلف خدماته المقدمة للمواطنين.