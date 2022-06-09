الوحيشي يلتقي مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الاوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى سفير اليمن في موسكو الدكتور أحمد الوحيشي بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بغدانوف.



وخلال اللقاء أكد الوحيشي التزام الحكومة بخيار السلام العادل والشامل وفق مرجعيات حل الازمة اليمنية المتوافق عليها.

واشار إلى اعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بتمديد الهدنة لشهرين إضافيين بموجب الاتفاق الذي ترعاه الامم المتحدة.. موضحا ان مجلس القيادة والحكومة الشرعية أوفوا بكافة بنود الهدنة، وفي المقدمة فتح موانئ الحديدة واستئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

واوضح الوحيشي ان الحكومة تواصل جهودها لاحلال السلام في ظل تجديد الهدنة وذلك في سبيل تهيئة الأجواء لتسوية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين، وتضمن أمن دول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية.

من جانبه اكد بغدانوف ترحيب موسكو بتمديد الهدنة الأممية في اليمن لشهرين إضافيين، مشيداً بما أظهرته الحكومة اليمنية من الإرادة السياسية الضرورية والمرونة على هذا الصعيد. وأضاف إلى أن الوضع الإنساني في اليمن تحسن بشكل كبير خلال فترة الهدنة.

وعبر عن أمل بلاده في أن يساهم تمديد الهدنة لشهرين إضافيين في ترسيخ التطورات الإيجابية في اليمن والانتقال إلى إطلاق العملية الواسعة لتسوية سلمية شاملة في الجمهورية اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة.