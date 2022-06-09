بن مبارك يلتقي نظيره البحريني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك اليوم نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني ، على هامش زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق للمنامة.



وبحثا الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها الى افاق اوسع، وتطورات الاوضاع ومستجدات عملية السلام في اليمن.

وخلال اللقاء تطرق بن مبارك الى الانتهاكات الحوثية المستمرة في ظل التزام الحكومة ببنود الهدنة التي اعلنتها الامم المتحدة وتعنت المليشيات ومماطلتها في فتح الحصار عن مدينة تعز وتخفيف معاناه المواطنين.

واشاد بن مبارك بالدور الرئيسي للمملكة البحرين في دعمها لليمن ومواقفها الثابتة تجاه الشرعية الدستورية وتحقيق استعادة الدولة وانهاء الانقلاب على مؤسساته ، حيث ان البحرين عضو فاعل في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة.

كما اعرب الى اهمية دور البحرين في دعم اليمن تنمويا واقتصاديا لمواجهة التحديات الامنية والاقتصادية وحشد الدعم الاقليمي والدولي للاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي.

ومن جانبه، رحب وزير الخارجية البحريني بزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له الى المنامة، مجدداً موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، ووحدة واستقرار اليمن وسلامة اراضيه. ودعمها لكافة الجهود الاقليمية والاممية المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وانهاء الحرب وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا واقليميا ودوليا.

حضر اللقاء نائب السفير اليمني في المنامة الوزير المفوض شعفل الدغفلي.