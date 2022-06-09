الشميري يشارك في اجتماع هيئة رئاسة المجلس الاستشاري الشعبي الاندونيسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

شارك سفير اليمن في جاكرتا الدكتور عبدالغني الشميري في الاجتماع الذي دعت اليه هيئة رئاسة المجلس الاستشاري الشعبي الاندونيسي مع عدد من السفراء المعتمدين في جاكرتا.



وخلال اللقاء ناقشت هيئة رئاسة المجلس الاستشاري الشعبي الاندونيسي سبل تعزيز الشراكة لتحقيق نظام عالمي سلمي ومتناغم من خلال التعاون بين الكيانات الديمقراطية الدولية عبر المؤسسات التمثيلية لمجالس الشورى ومناقشة انشاء منتدى الشورى العالمي الذي ترتكز منطلقاته على مبادئ الديمقراطية والعدالة والتعاون بين الشعوب في اطار المؤسسات التمثيلية لمجالس الشورى وما يناظرها من مجالس في بلدان العالم وقد كان الاجتماع الذي تم عقده في مجلس الشورى الشعبي الاندونيسي.

وتطرق الشميري الى الأوضاع الحالية في اليمن والتطورات السياسية التي اعقبت تشكيل مجلس القيادة الرئاسي والمساعي لاحلال السلام في اليمن وانهاء الحرب .. مشيرا الى الخروقات المستمرة للهدنة من قبل ميليشيا الحوثي وتعنتها في المحادثات التي جرت في الاردن لفتح الطرقات في تعز وتخفيف معاناة المواطنين .