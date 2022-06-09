بالتزامن مع استمرار التحشيد.. مليشيا الحوثي تكثف قصفها لأحياء سكنية شمال وشرق تعز

كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية، قصفها للأحياء السكنية شمال وشرق مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، إشراق المقطري، إن المليشيا الحوثية كثفت قصفها على الأحياء السكينة في كلابة والقاهرة وصالة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.



وأضافت في تغريدة على تويتر رصدها محرر "يمن شباب نت"، أن سكان منطقة بريد الروضة في كلابة (خط التماس) تتساقط على منازلهم قذائف عدة، ورصاص قناص الأمن المركزي يمنع أي حركة لأي كائن...في تصعيد لم يعرف سببه الناس".



وأضافت أن مناطق في مديريتي القاهرة وصالة تعرضت للقصف منذ عصر أمس وحتى صباح اليوم.



وأشارت المقطري إلى حالة قلق لدى المواطنين من ارتفاع وتيرة التحشيد والتجييش على جبهات مدينة تعز الشرقية والغربية.



ودعت الحقوقية اليمنية إلى تركيز المفاوضات التي تجري بين الحكومة والحوثيين برعاية أممية على وقف التحشيد إلى تعز والقصف والقنص التي ترتكبها مليشيا الحوثي، مؤكدة أن ذلك "هو هدف الهدنة الأساسي".



ورغم الهُدنة التي أعلن المبعوث الأممي مطلع الشهر الجاري تمديدها لشهرين إضافيين إلاّ أن مليشيا الحوثي ضاعفت من خروقاتها وانتهاكاتها اليومية ضد المدنيين في المحافظة المحاصرة منذ أكثر من سبع سنوات.