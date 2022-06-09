الوزير الشرجبي يبحث مع وفد اوروبي تعزيز التعاون في المجال المائي والبيئي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، امس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وفد اوروبي، سبل تعزيز التعاون في المجال المائي والبيئي، وأهمية الانتقال من الوضع الطارئ إلى المشروعات التنموية في مجال المياه والصرف الصحي وفقاً للمحددات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للمياه.



وأستعرض الوزير الشرجبي في اللقاء الذي ضم نائبة السفير الفرنسي لدى اليمن مليسا رحموني، ورئيسة التعاون الدولي في السفارة الألمانية مارسيلا مازياريك، ومسؤول مشاريع المياه والزراعة والأمن الغذائي في السفارة الهولندية بيتر، بحضور مدراء مكاتب منظمات (الفاو) واليونيسيف وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في عدن والمنسق الوطني لكتلة المياه والاصحاح البيئي، الوضع المائي والبيئي في بلادنا الذي يواجه تحديات كبيرة نظراً لشحة المياه وارتفاع حجم الطلب على المياه إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على موارد المياه في اليمن.

واشار، الى نظام إدارة المعلومات في الوزارة ومشكلة النازحين والامراض المتعلقة بالمياه وجهود الحكومة في تأمين خدمات المياه للمواطنين..مؤكداً أن لا أمن غدائي بدون أمن مائي..لافتاً الى ان ذلك يتطلب مستوى أعلى من التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمانحين في إدارة جميع الأنشطة والفعاليات والمساعدات الإنسانية والتنموية وفقاً لأولويات الحكومة والقطاع.

من جانبها، أكدت نائبة السفير الفرنسي، أكدت على اهمية تعزيز التعاون وتنسيق عمل المنظمات الفرنسية في قطاع المياه، فيما اكدت رئيسة التعاون الدولي بالسفارة الألمانية، أن الهدف الرئيسي للزيارة هو التنسيق مع الجانب الحكومي للعمل على التحول من المساعدات الإنسانية إلى المساعدات التنموية المستدامة، والعمل على زيادة الدعم الألماني لقطاع المياه.

وشدد مسؤول برامج المياه والزراعة والأمن الغذائي في السفارة الهولندية، على ضرورة وجود استدامة في جميع تدخلات المانحين وايجاد الحلول لمشاكل التنسيق بين الجانبين..مؤكداً على أهمية توفر البيانات والاحصائيات من اجل التدخلات العاجلة في قطاع المياه.