رئيس مجلس القيادة يعزي في وفاة رجل الاعمال علوان الشيباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال البارز، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العالمية علوان سعيد الشيباني، في العاصمة البريطانية لندن، عن عمر ناهز 86 عاما.



واشاد الرئيس بمناقب الفقيد الشيباني ومسيرته الحافلة بالعطاء، ودوره الرائد في خدمة مسار التنمية الاقتصادية والسياحية والترويج لليمن وتاريخه العريق في كافة المحافل الاقليمية والدولية.

واعرب الرئيس في برقيته لعائلة الفقيد عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.