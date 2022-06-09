السفير الاصبحي يبحث مع وزيرة التضامن الاجتماعي المغربية التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى المملكة المغربية عزالدين الاصبحى، ، مع وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب الدكتورة عواطف حيّار، اوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.



وفي اللقاء، ثمن السفير الاصبحي اهتمام الحكومة المغربية ورعايتها لأنشطة البعثة والجالية اليمنية..مشيداً بموقف المملكة المغربية الداعمة للشرعية اليمنية في مختلف المحافل الدولية .

بدورها، نوهت الوزيرة حيّار بأنشطة البعثة اليمنية في المغرب واختيار المرأة رمزاً للسلام في أنشطة السفارة لهذا العام .. داعية لوضع مقترحات كاملة من شأنها تقديم العون اللازم لقطاع المرأة في اليمن وتعزيز قواسم المشترك الحضاري بين البلدين الشقيقين في هذا المجال .