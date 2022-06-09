وزير المالية يبحث مع مسؤولين بريطانيين وأمريكيين دعم القطاعين الاقتصادي والمالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير المالية سالم بن بريك، خلال لقاء مشترك في العاصمة الأردنية عمّان، ضم نائب السفير - مدير التنمية في السفارة البريطانية لدى اليمن كريس بولد، وعبر تقنية الاتصال المرئي نائب رئيس دائرة الشؤون الاقتصادية والسياسية في السفارة الأمريكية لدى اليمن كريس كفولس، تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية في اليمن، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بمختلف المجالات ولاسيّما الاقتصادية ودعم القطاعين الاقتصادي والمالي.



وتناول اللقاء بمشاركة رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة البريطانية جوسلين والر، والمسؤول الاقتصادي في السفارة الأمريكية نار داو، وممثلين عن وزارة المالية والسفارتين البريطانية والأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية، عدداً من القضايا ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والخدمية والتنموية وأبرزها الدعم المعلن من جانب الأشقاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2022م.

كما تطرق اللقاء إلى جهود عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة بدعم إقليمي ودولي، والسياسات والأولويات لمعالجة الأوضاع خلال المرحلة المقبلة، وأهمية دعم الاحتياجات المؤسسية والفنية وبناء قدرات وزارة المالية والمصالح والجهات التابعة لها.

وتحدث الوزير بن بريك، حول مجمل القضايا والأوضاع على الصعيد الوطني وآخر المستجدات الاقتصادية والسياسية والأوضاع العامة .. مستعرضا أبرز الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتعزيز مواصلة النهوض بوزارة المالية والجهات التابعة لها..مؤكداً أهمية مواقف وجهود الأشقاء خصوصاً في دول الخليج والأصدقاء وشركاء الحكومة في المجتمع الدولي من خلال الإعلان عن تبني تقديم الدعم المالي والفني لتعزيز تنفيذ توجهات قيادة المجلس الرئاسي والحكومة بشأن معالجة الأوضاع الاقتصادية والإدارية وتنمية الموارد العامة للدولة.

فيما جدد ممثلو الجانبان البريطاني والأمريكي، التأكيد على مواصلة تقديم المزيد من الدعم بخصوص بناء القدرات المؤسسية والبشرية للقطاع المالي بموجب مصفوفة بالاحتياجات والأولويات.