شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. صورة الذمارية التي ذبحت زوجها واحرقته بالتنور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهرت الجهات المعنية في مديرية الحداء بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة المحتلة صنعاء، تفاصيل جديدة في جريمة القتل البشعة التي طالت شخص يدعى بدر محمد، 25 عاما، على يد زوجته مع نشر صورتها.

وقالت أن الزوجة مريم ناصر، 25 عاما، أقدمت على قتل زوجها من خلال توجيه له عدة طعنات من سلاح أبيض "سكين"، في انحاء جسمه، والقيام بذبحه بعد أن فارق الحياة والتمثيل بجثته، وتقطيع الأطراف ووضعها في الطبون "التنور"، لإحراقها.

كما أشارت إلى أن الزوجة قامت بعد ارتكاب جريمتها بمحاولة الانتحار من خلال شرب جرعات كبيرة من مبيد حشري سام، تم نقلها على إثره إلى المستشفى.

وعن أسباب ودوافع إرتكاب الزوجة الجريمة بهذه البشاعة، أكدت المصادر أن تصاعد الخلافات الأسرية كانت الدافع وراء القتل.



