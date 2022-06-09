مليشيا الحوثي ترتكب 170 خرقاً للهدنة خلال يومين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 170 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومي الأثنين والثلاثاء (6 و 7 يونيو) في جبهات القتال بمحافظات مارب وحجة والحديدة وتعز والضالع.



وتوزّعت بين 47 خرقاً في جبهات محور تعز، و43 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و37 خرقاً في محور حجة، و22 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و19 خرقاً في جبهات القتال جنوب وغرب مارب، وخرقان في جبهة مريس بمحور الضالع.

وتنوّعت الخروقات بين محاولات تسلل، وإطلاق نار مباشر بالأسلحة الثقيلة والمتوسّطة، واستحداث مواقع وشق طرقات ونشر عيارات ومدفعية. إضافة إلى استقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي بينها دبابات، وكذا نشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف الجبهات.

ونتج عن الخروقات الحوثية إصابة 21 جندياً من أبطال الجيش الوطني برصاص القنّاصة وبطائرات مسيّرة مفخخة وقذائف مدفعية، منهم 8 أصيبوا يوم الأثنين و13 آخرين يوم الثلاثاء.