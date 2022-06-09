شبوه.. مناقشة الترتيبات اللازمة لإعادة تشغيل مطار عتق الدولي

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد محافظ شبوة، عوض بن الوزير، على أهمية إعادة تشغيل مطار عتق لما لذلك من أهمية كبيرة في حياة المحافظة، وأبناءها، والنشاط الخدمي والتجاري والاستثماري فيها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده، الأربعاء، في عتق مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الكابتن صالح بن نهيد؛ لمناقشة ترتيبات إعادة تشغيل مطار عتق الدولي، وفقا لوكالة سبأ.

وجدد العولقي، استعداد السلطة المحلية بالمحافظة تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للجهود المبذولة حالياً من اجل إعادة تشغيل المطار، وإستئناف الرحلات الجوية منه واليه وبما يمكن من سرعة إنجاز الترتيبات والتجهيزات الخاصة بذلك.

بدروه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، ان مطار عتق سيصبح جاهزاً للتشغيل وإستئناف الرحلات الجوية منه واليه قريباً جداً، خاصة لرحلات المسافرين والرحلات الخاصة وسيعقب ذلك الرحلات التجارية.

ودعا رئيس الهيئة العامة للطيران، شركات الطيران التجارية إلى وضع مطار عتق ضمن خطط رحلاتها القادمة للإستفادة من مزاياه المتعددة.

عقب ذلك قام محافظ المحافظة ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد بجولة إستطلاعية في مطار عتق الدولي اطلعا خلالها على مدى جاهزيته للتشغيل وإستئناف الرحلات الجوية عبره.