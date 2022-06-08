يستهدف 10 آلاف ناشئ.. تدشين البرنامج الصيفي للأندية الرياضية بمحافظة تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن مكتب الشباب والرياضة بمحافظة تعز، الأربعاء، البرنامج الصيفي للأندية الرياضية بحفل كرنفالي واستعراضي.



أوضح مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة أيمن المخلافي بأن المراكز الصيفية تستهدف عشرة آلاف ناشئ وشاب في 15 مركزاً في مديريات المدينة والريف والساحل، إضافةً إلى المراكز التابعة لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة، تحت شعار (إبداع - تميز - ولاء وطني).



وأشار إلى أن المراكز الصيفية تعد من أهم الأنشطة التعليمية والثقافية والفنية والتي تسهم في تحفيز مواهب وابداعات وطاقات الجيل الصاعد وتعزيز ارتباطهم بالهوية اليمنية، والمكتسبات الوطنية وتحميهم من الانجراف وتعزيز الهوية الوطنية المرتبطة بالموروث الرياضي والثقافي والفني لدى المشاركين، في ظل الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب والهوية اليمنية.

