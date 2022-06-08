محافظ تعز: هناك إجراءات حاسمة لوقف أعمال التقطع والجباية المخالفة للقانون

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد محافظ تعز نبيل شمسان، الأربعاء، أن هناك إجراءات حاسمة لوقف جرائم التقطع وأعمال الجبايات في الطريق بين تعز التربة ولحج، وشدد على سرعة رفع إضراب سائق الشاحنات التجارية.



جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية في مديرية الشمايتين لمناقشة الإجراءات المتعلقة بوقف أعمال التقطع والجباية المخالفة على طريق تعز التربة لحج جنوبي اليمن.



أوضح شمسان أن "السلطة المحلية بذلت وتبذل جهودا كبيرة مع قيادة محافظة لحج لإيقاف التقطعات وضبط القتلة والخارجين عن القانون"، مؤكداً بالعمل على رفع إضراب سائقي الشاحنات.



وأشاد بجهود محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبد الله تركي والعميد حمدي شكري قائد اللواء الثاني عمالقة الذي يقود حملة أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنيا والمتقطعين وتوليه مهام الحماية الأمنية توزيع نقاط عسكرية لحماية الطريق.



وأضاف، أن حادثة مقتل الطفل أكرم وغيره تعد حوادث مؤسفة وهناك إجراءات حاسمة لوقف هذه الجرائم كما أن السلطة المحلية ستتخذ كل الإجراءات لوقف الجبايات والنقاط المخالفة للقانون بجانب الرقابة الشعبية والمجتمعية، داعياً الجميع إلى الابلاغ عن النقاط التي تقوم بالجبايات.



وكلف شمسان، وكيل المحافظة محمد الصنوي وأحمد مرشد ومدير فرع شركة الغاز بلال القميري بالنزول إلى سائقي الشاحنات والناقلات المضربين لتوضيح الإجراءات وسرعة رفع الاضراب، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين بمنع دخول الغاز والسلع والبضائع للمدينة ولن نسمح بالإضرار بالمواطنين وافتعال الأزمات.



والأحد الماضي، وجَّهت اللجنة الأمنية بمحافظة لحج، بإرسال حملة أمنية معزَّزة، إلى مديرية طور الباحة، لمواجهة المتقطعين وتحديد مهمَّات انتشارها، وفق خطة أمنية مُحكمة، لدعم الأمن وتثبيته وحفظه واستقراره بالمديرية.



والأربعاء الخميس، قُتل الطفل أكرم محمد على يد مسلحين اعترضوا شاحنة والده في الطريق طور الباحة الرابط بين محافظة تعز والعاصمة المؤقتة عدن.

