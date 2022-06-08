اليمن.. مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان شقيقان بانفجار مقذوف ولغم في تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل طفلان شقيقان ورجل، الأربعاء، بانفجار مقذوف ولغم من مخلفات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن الطفلين "محمد وعدي نجيب عبدالرحمن علي" قُتلا جراء انفجار قذيفة هاون من مخلفات بقايا حرب مليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة المراتبة بحبل حبشي غرب تعز.



وذكر أن الألغام والمقدوفات التي خلفتها مليشيات الحوثي إبان سيطرتها على المنطقة تسببت بسقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.



في حادثة منفصلة، قُتل رجل بانفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي في حي العسكري الأعلى بمديرية صالة شرقي مدينة تعز، وفق إدارة الطوارئ بمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.



وخلال سبعة أعوام قُتل أكثر من 776 مدنيا وأصيب 1274 آخرين جراء الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في محافظة تعز، بحسب تقرير حديث لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان.



وتشير تقارير حقوقية إلى أن مليشيات الحوثي زرعت، منذ بداية الحرب، أكثر من مليوني لغم، تسببت بمقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني في مختلف مناطق البلاد.

