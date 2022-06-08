وزير الادارة المحلية يؤكد اهتمام الحكومة بالمحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، اليوم، مع محافظ محافظة أبين اللواء ابو بكر حسين سالم، عدد من القضايا الخاصة بوضع المحافظة ، والاحتياجات الطارئة التي تتطلبها من كهرباء و مياه وصحة و تعليم وإيواء.



و أكد الأغبري، حرص الحكومة على دعم كافة جهود السلطات المحلية بما فيها محافظة أبين لتعزيز الاستقرار وتفعيل أداء المكاتب التنفيذية للقيام بواجباتها في تقديم الخدمات وتسهيل متطلبات المواطنين.

من جانبه استعرض محافظ أبين ، أهم الصعوبات التي تواجهها المحافظة، وما تعرضت له من تدمير للبنية التحتية والمرافق الحكومية بسبب حرب مليشيا الحوثي الانقلابية، كما استعرض المشاريع الطارئة والهادفة لخلق تنمية محلية مستدامة.