توقيع اتفافية تشغيل مركز الغسيل الكلوي بمحافظة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

وقع ،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اتفاقية تشغيل مركز الغسيل الكلوي في محافظة الضالع المرحلة الرابعة، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال، وتنفيذ مؤسسة صلة للتنمية بالشراكة مع مؤسسة تراحم الخيرية.



وتتضمن الاتفاقية، تأمين مواد ومستهلكات الاستصفاء الدموي للمركز وتركيب مكينة تحلية مكائن استصفاء دموي مع الاسرة وتوفير وجبات غذائية وأدوية صحية ومستلزمات الصيانة للأجهزة المختلفة، إضافة إلى دفع النفقات التشغيلية واجور الكارد الطبي والصحي والفني والإداري والهندسي والخدمات العامة والتعاقد مع اختصاصي وكوادر طبية في الحالات الطارئة.

وعقب التوقيع، اكد محافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل صالح، اهمية احتياجات المحافظة لمثل هذه المشاريع الصحية التي تخدم مرضى الكلى من ابناء الضالع والمحافظات المجاورة..مشيداً بالدعم المستمر الذي يحظى به القطاع الصحي في اليمن من الاشقاء في المملكة العربية السعودية.

فيما اشار مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن صالح الذيباني، الى أن المركز يواصل تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع لتخفيف معاناه مرضى الفشل الكلوي من خلال توفير محطة تحلية حديثة وأجهزة للغسيل الكلوي مع أسرة إضافية لتعزيز الخدمات النوعية للمستفيدين.

من جهته اوضح مدير البرامج الصحية بمؤسسة صلة للتنمية الدكتور محمد باهيثم، بان المركز يحرص على تقديم الخدمات لمرضى الغسيل الكلوي بصورة منتظمة.