تدشين البرنامج الصيفي للأندية الرياضية بمحافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دشن مكتب الشباب والرياضة بمحافظة تعز، اليوم، البرنامج الصيفي للأندية الرياضية التي تضم 15 مركزاً في المدينة والمديريات لاستيعاب 10 الف شاب.



وفي الحفل الكرنفالي والاستعراضي، أوضح مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة أيمن المخلافي بأن المراكز الصيفية تستهدف عشرة ألف ناشئاً وشاباً في 15 مركزاً في مديريات المدينة والريف والساحل، إضافةً إلى المراكز التابعة لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة، تحت شعار (إبداع - تميز - ولاء وطني).

واشار الى أن المراكز الصيفية تعد من أهم الأنشطة التعليمية والثقافية والفنية والتي تسهم في تحفيز مواهب وابداعات وطاقات الجيل الصاعد وتعزيز ارتباطهم بالهوية اليمنية، والمكتسبات الوطنية وتحميهم من الانجراف و تعزيز الهوية الوطنية المرتبطة بالموروث الرياضي والثقافي والفني لدى المشاركين، في ظل الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب والهوية اليمنية.