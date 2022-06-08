اجتماع في عدن يناقش تعزيز إيرادات صندوق رعاية النشء والشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزيري الشباب والرياضة نايف البكري، والإدارة المحلية حسين الأغبري، عدداً من القضايا المتصلة بتعزيز إيرادات صندوق رعاية النشء والشباب، وسبل تعزيز العمل المشترك والتنسيق بين الوزارتين.

وركز الاجتماع، على الإشكاليات المتعلقة بتحصيل الإيرادات المشتركة والخاصة بدعم صندوق رعاية النشء والشباب بوزارة الشباب والرياضة، والتحديات التي تواجه الصندوق لدعم الأنشطة الرياضية الداخلية والخارجية وتمويل وتنفيذ وتأهيل مشاريع الملاعب والمنشآت الرياضية المختلفة في محافظات الجمهورية.

وفي الاجتماع جدد البكري، حرص وزارة الشباب والرياضة على التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية وباقي الوزارات لإعادة ضبط الإيرادات المالية وإيجاد صيغة موحدة لتوحيد سلة الإيرادات الخاصة بصندوق رعاية النشء والشباب.. منوها بأهمية العمل المشترك بين الوزارتين لما فيه الصالح العام وخدمة لقطاع الشباب والرياضة ودعم مشاريع البنى التحتية .

وأشار، البكري إلى إن الوزارة تعتمد وبشكل كبير على إيرادات صندوق رعاية النشء في إنشاء المرافق الرياضية والشبابية وصيانتها وتوفير مستلزماتها، ودعم المنتخبات الوطنية الرياضية ومشاركاتها الخارجية، فضلًا عن أنشطة ومسابقات الاتحادات العامة في الجمهورية، وإنشاء البُنى التحتية الشبابية والرياضية وإعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية وتأهيل الكوادر القيادية الشبابية والرياضية، وتفعيل أنشطة المبادرات الشبابية وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني .

من جانبه شدد وزير الادارة المحلية، على أهمية العمل المشترك والتنسيق المستمر بين وزارتي الشباب والرياضة والإدارة المحلية..مبينًا إن هناك قانون يحدد العلاقة بين الوزارات فيما يخص الإيرادات الرسمية للدولة، وحرص الجميع على إدراك روح المسؤولية بخصوص توريد الموارد المالية بمختلف المجالات والقطاعات، للاستفادة منها في تنمية جميع القطاعات ومنها الشباب والرياضة .

واشار الى اهمية وجود آلية عمل موحّدة لغرض تحسين عملية الإيرادات الخاصة بالمرافق والمؤسسات الإيرادية، وحصول وزارة الإدارة المحلية على نسبة الـ 30% وفق ما هو محدد في القانون، وتشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تحصيل الإيرادات وفق القنوات الرسمية التي تنظم عمل الصناديق والنزول إلى المحافظات لمناقشة ذلك مع السلطات المحلية.