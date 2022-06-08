الزعوري يؤكد اهتمام الحكومة بدعم افران عدن الخيرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة العليا للاغاثه الدكتور محمد الزعوري أن دعم افران عدن الخيرية محل اهتمام واولوية لدى الحكومة، وان الحكومة ستعمل بالتنسيق مع المانحين لدعم افران عدن الخيرية بهدف مساندة الاسر الاشد فقرا.



وأشاد الزعوري بالجهود الكبيرة التي تقوم بها افران عدن الخيرية في تقديم الدعم الإنساني والاغاثي للاسر الأشد احتياجا في محافظتي عدن ولحج، مؤكداً ان هذه الجهود ساهمت الى حد كبير في تحسين وضع الاسر المحتاجة.

واطلع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم خلال لقائه اليوم بالقائمين على افران عدن الخيرية على الجهود التي يقدمونها للمحتاجين في محافظتي عدن ولحج والعوائق التي يواجهونها في الاستمرار بعملهم.

من جانبه قدم القائمين على افران عدن الخيرية شرحاً كاملا عن جهودهم وما سيقومون به خلال المرحلة القادمة.. مؤكدين استمرارهم في مضاعفة الجهود لمواصلة أعمالهم.