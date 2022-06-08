ولي العهد الكويتي يستقبل رئيس مجلس القيادة ويؤكد عراقة وتميز العلاقات الثنائية مع اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، اليوم الاربعاء، بقصر بيان، الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، والوفد المرافق له، الذي يزور دولة الكويت الشقيقة حاليا.



وخلال اللقاء، رحب ولي العهد الكويتي، بالرئيس ونقل اليه تحيات صاحب السمو امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، كما هنأه واعضاء مجلس القيادة بتولي السلطة في اليمن.

واكد سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، متانة العلاقات الكويتية -اليمنية الممتدة على مدى عقود من التعاون والدعم الثنائي المتميز لمسيرة التنمية والاعمار في بلادنا..معرباً عن امنياته المخلصة بأن يتحقق السلام والامن والاستقرار الشامل في ربوع اليمن، وانهاء المعاناة عن شعبه العزيز.

واكد الامير مشعل، دعم دولة الكويت الكامل لكافة الجهود التي يقودها تحالف دعم الشرعية، وعلى رأسها جهود الشقيقة الكبرى، المملكة العربية السعودية لصالح امن واستقرار اليمن، ونماء شعبه وازدهاره..مجدداً دعم الجهود الاممية والاقليمية والدولية سياسياً واقتصادياً وانسانياً..مشيداً في هذا السياق بالمواقف الشجاعة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان في تقريب وجهات النظر بين اليمنيين التي تكللت بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

من جانبه، اعرب فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، عن عظيم الشكر لدولة الكويت اميراً وحكومة وشعبا، على كافة اشكال الدعم التي حظي بها اليمن خلال العقود الماضية، وصولاً الى الحالة الراهنة التي تتصدى فيها الكويت بتوجيهات سامية من صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، الى جانب الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، لكافة الاستحقاقات الملحة، بما في ذلك منع انهيار الدولة وردع المليشيا الانقلابية المدعومة من النظام الايراني.

وعرض فخامة الرئيس، الى التحديات التي يواجهها مجلس القيادة الرئاسي، على صعيد الاصلاحات الاقتصادية، والخدمية، والتمويلية، على طريق استعادة الدولة، و بناء مؤسساتها المدمرة.

واطلع فخامة الرئيس، ولي العهد الكويتي، على مستجدات الوضع اليمني، والاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة في الجوانب الخدمية، والاقتصادية والامنية والعسكرية، والدعم اللازم لتعزيز هذه الاصلاحات.

وفي اللقاء اشار رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الى التوجيهات السامية لسمو امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، وولي عهده سمو الشيخ مشعل الاحمد الصباح التي تقضي بتقديم كافة اشكال الدعم للشعب اليمني وقيادته السياسية، بما في ذلك تعيين سفير جديد، وتسمية منسق لادارة المشروعات الكويتية في اليمن.

حضر اللقاء عن الجانب اليمني، عضو مجلس القيادة فرج البحسني، و وزراء الخارجية الدكتور احمد بن مبارك، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والنقل الدكتور عبدالسلام حميد، والصحة الدكتور قاسم بحيبح، والمدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة افراح الزوبة، وسفير اليمن لدى الكويت علي منصور بن سفاع، كما حضرها عن الجانب الكويتي، وزراء الديوان الاميري الشيخ محمد عبدالله الصباح، و الخارجية الشيخ احمد ناصر الصباح، و الصحة خالد السعيد، والأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، و المستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ باسل الصباح.