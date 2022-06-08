سفير بلادنا لدى الاتحاد الاوروبي يبحث مع مسؤولة أوروبية تطورات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

بحث رئيس بعثة بلادنا لدى الاتحاد الأوروبي السفير محمد طه مصطفى، اليوم، مع رئيسة إدارة الجزيرة العربية والعراق والسياسات الإقليمية بالاتحاد أنا ماريا باناجيوتاكوبولو، ومسئول شئون اليمن في جهاز العمل الخارجي يانيك ڤا، الأوضاع في بلادنا.



واستعرض السفير مصطفى، مستجدات الأوضاع في اليمن والتزام الحكومة بالهدنة رغم الخروقات من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، واستمرار حصار المليشيات لمدينة تعز والمفروض على سكانها البالغين أكثر من ٤ ملايين مواطنا منذ ٧ سنوات..مؤكداً أن الحكومة وافقت على فتح مطار صنعاء رغم تعنت المليشيا الحوثية، واستمرار دخول سفن المشتقات النفطية والتي جنت المليشيا أكثر من ٩٠ مليار ريال من عائدات الضرائب، ورفضها صرف مرتبات موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرتهم.

ودعا الإتحاد الأوربي، إلى اتخاذ الموقف الأخلاقي والسياسي والوقوف إلى جانب الشعب اليمني وممارسة الضغط على المليشيا وداعميها الإيرانيين.

ومن جانبها أكدت السفيرة دعم الإتحاد الأوربي لمجلس القيادة الرئاسي، والعمل مع المبعوث الأممي للتوصل إلى سلام دائم في اليمن يجنب الشعب اليمني المزيد من المعاناة.