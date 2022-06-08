لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت تقر إرساء مشروع تأثيث المعهد الصناعي بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أرست لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، مشروع تأثيث المعهد الصناعي بسيئون بعد استكمال عملية تحليلها من قبل اللجنة الفنية.



ووافقت اللجنة، على الطلبات المقدمة من قبل عدد من الجهات المنفذة والمشرفة على بعض المشاريع بشأن بأعمال إضافية في مجالات الطرقات والتربية والتعليم والشباب والرياضة .