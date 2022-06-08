"غروندبرغ" يصل صنعاء لإقناع قيادات الحوثي بشأن مقترحه لفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأربعاء، إلى صنعاء للقاء قيادات مليشيا الحوثي وإقناعهم بمقترحه لفتح الطرق في محافظة تعز المحاصرة ومحافظات أخرى.



وقال مكتب غروندبرغ في بيان مقتضب على تويتر: وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم إلى صنعاء للتواصل مع الحوثيين في الجهود المبذولة لتنفيذ الهدنة وتعزيزها.



وأضاف أن سيناقش مع الحوثيين خلال زيارته اقتراح الأمم المتحدة لإعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، والتدابير الاقتصادية والإنسانية، وسبُل المُضي قُدمًا".



ويدعو المقترح المُنقَّخ الذي قدمه المبعوث الأممي لإعادة فتح طرق، بما فيها خط رئيسي، مؤدية إلى تعز ومنها إضافة إلى طرق في محافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع.



وكان الوفد الحكومي قد وافق أمس الثلاثاء على المقترح الأممي وغادر نحو عدن، بعد تعنت وفد مليشيا الحوثي في الموافقة على المقترح الأممي وإصراره على اقتراح طرق ترابية بديلة، يقول الوفد الحكومي أنها لا تفِ بمتطلبات فك الحصار عن تعز.

