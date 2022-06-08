الوكيل الكثيري يتفقد سير الامتحانات بكلية التربية البدنية والرياضية بجامعة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تفقـّد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، ومعه رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري، سيرَ العملية الامتحانية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021م – 2022م بكلية التربية البدنية والرياضية بجامعة سيئون.



وأشار الوكيل الكثيري خلال جولته بقاعات الامتحانات، الى الدور المعوّل على الدفعة المتخرّجة العام القادم والتي ستكون أول دفعة في كلية التربية البدنية والرياضية لتلتحق بالعمل الرياضي ، وتساهم في عملية التنشئة الرياضية الأكاديمية السليمة.

إلى ذلك إطلع الوكيل عصام الكثيري، على سير العمل الجاري في مشروع المستشفي التخصصي لأمراض وجراحة القلب .

وتعرف الوكيل ومعه مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي، من الجهة المنفذة على مستوى الإنجاز في المرحلة الأولى للمشروع التي بلغت 98 في المائة وتشمل البوابة الرئيسية وسور المستشفى وعيادات خارجية و إدارة المستشفى ومختبر عام و طوارئ عامة وعناية مركزة وعمليات كبرى مع قسطرة وصالات ترقيد عام و ترقيد خاص.

فيما بلغت نسبة الإنجاز فيها 90% في المرحلة الثانية التي تشمل تشطيب جزء من المستشفى منها العيادات الخارجية مع الإدارة والصالة الرئيسية والمختبر مع صيدلية ، وكذلك المستودعات المركزية بالوادي والصحراء ، والمكون من إدارة المستودعات مع مخازن أدوية طبية ، ومخازن برنامج التحصين وكذلك برنامج الرعاية الصحية ومستودع التغذية ، إضافة إلى ثلاجة لحفظ الأدوية و تكييف المستودعات وتشطيب كامل لجميع المستودعات.