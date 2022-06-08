شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير العرادة يلتقي مدير دائرة العالم العربي في الخارجية الموريتانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى سفير اليمن في نواكشوط سالم العرادة امس مدير دائرة العالم العربي بوزارة الخارجية الموريتانية عمر بابو لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الاوضاع في اليمن.



حيث تطرق العرادة الى اخر المستجدات على الساحة اليمنية والتزام الحكومة على مدى شهرين بالهدنة رغم خروقات مليشيات الحوثي الانقلابية.. مشيرا الى موافقة مجلس القيادة الرئاسي على تمديد الهدنة شهرين اضافيين رغم عدم التزام المليشيات برفع الحصار عن تعز وتملصها من الاتفاقيات.