اخبار الخليج / اخبار اليمن

السفير العرادة يلتقي مدير دائرة العالم العربي في الخارجية الموريتانية

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير العرادة يلتقي مدير دائرة العالم العربي في الخارجية الموريتانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى سفير اليمن في نواكشوط سالم العرادة امس مدير دائرة العالم العربي بوزارة الخارجية الموريتانية عمر بابو لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الاوضاع في اليمن.

حيث تطرق العرادة الى اخر المستجدات على الساحة اليمنية والتزام الحكومة على مدى شهرين بالهدنة رغم خروقات مليشيات الحوثي الانقلابية.. مشيرا الى موافقة مجلس القيادة الرئاسي على تمديد الهدنة شهرين اضافيين رغم عدم التزام المليشيات برفع الحصار عن تعز وتملصها من الاتفاقيات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا