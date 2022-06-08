حضرموت.. الاتصالات تعلن البدء بتركيب أجهزة تشغيل خدمة "عدن نت"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن المهندس حسن باحارثه مدير شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية بوادي وصحراء حضرموت، الثلاثاء، البدء بتوفير خدمات جديدة للمستهلكين، تتمثل في تشغيل عدن نت، وخدمات الفور جي.

جاء ذلك خلال لقائه بسلطة وادي حضرموت ممثلة بوكيل الوادي لشؤون المديريات عصام الكثيري.

وقال باحارثة، إن هناك جهودًا كبيرة تبذلها قيادة المؤسسة في تطوير خدمة الاتصالات اللاسلكية والانترنت في وادي حضرموت.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على البدء بتركيب معدات وأجهزة تشغيل لخدمة "عدن نت" في وادي حضرموت، والتي تدعم الانترنت اللاسلكي.

وأضاف، أن شركة (y) للهاتف النقال والانترنت بدأت بالمسوحات الفنية في وادي حضرموت لإدخال خدمة الجوال والانترنت، والتي تدعم الجيل الرابع 4G.

يأتي ذلك، في ظل شكوى من المواطنين، بضعف شبكة الانترنت للهاتف النقال و الـ "دي سي ال"، وعدم توفر نقاط جديدة للهاتف الثابت في مناطق عديدة بوادي وصحراء حضرموت.