ارتكبت معظمها مليشيا الحوثي.. - تقرير حقوقي: أكثر من 31 ألف انتهاك طالت المدنيين في تعز خلال سنوات الحصار

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ((Hritc، عن توثيق أكثر من 31 ألف انتهاك طالت المدنيين في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، خلال سنوات الحصار.



وقال المركز في تقريره المعنون بـ "تعز.. حصار الموت"، أنه وبحسب مقاربة مدققة من فريق الرصد والتوثيق لدى لأكثر من سبعة أعوام كاملة على حصار مدينة تعز فإن الانتهاكات التي طالت المدنيين والتي ارتكبت معظمها مليشيا الحوثي بشكل مباشر (...) بلغت 31178 انتهاكا خلال الفترة من 21 مارس 2015 إلى 30 إبريل 2022.



وأوضح أن عدد القتلى بلغ 3988 مدنيا بينهم 855 طفلا و458 امرأة، فيما وصل عدد المصابين 17688 مدنيا بينهم 2063 طفلا و2640 امرأة.



وأشار إلى أن أغلب الضحايا سقطوا جراء الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي حيث حصدت عشرات الآلاف من الألغام حياة نحو 776 مدنيا بحسب ما توصل إليه فريق الرصد الميداني للمركز بينهم 37 طفلا و23 امرأة، وأصيب جراءها 1274 مدنيا بينهم 60 طفلا و27 امرأة.



وبلغت حالات الاختطاف 473 حالة لمدنيين و175 حالة إخفاء قسري، 895 حالة احتجاز تعسفي و98 حالة تعذيب أفضت العديد منها للموت أو الإعاقة الدائمة والشلل التام عن الحركة أو الجنون والحالة النفسية، و88 حالة اعتداء على مدنيين، و75 انتهاكا لحرية الرأي والتعبير.



ونقل التقرير عن تقارير مختلفة أهمها تقارير منظمة الهجرة الدولية توثيق قيام مليشيا الحوثي بالتهجير قسريا والتسبب في نزوح حوالي 4050 أسرة.



وكشف التقرير أن إجمالي الممتلكات العامة التي طالها الانتهاك 580 ممتلكا تم تفجير 11مبان وتدمير 86 مبنا ومنشأة عامة ولحق الضرر كليا بـ60 منشأة ومبنى وجزئيا ب375 أخرى ونهب واقتحام ونهب 22 ممتلكا عاما وتضررت 26 مركبة عامة.



فيما بلغ إجمالي الممتلكات الخاصة التي طالها الانتهاك نحو 3068 ممتلكا تم تفجير 164 منزلا وتدمير 192 منزلا ومنشأة خاصة ولحق الضرر كليا ب268 منشأة ومنزل وجزئيا ب 1831 أخرى وتم اقتحام ونهب نحو 39 منزلا ومنشأة وتضررت 402 مركبة خاصة ورصد 172حالة انتهاك أخرى لممتلكات خاصة، وفق التقرير.



