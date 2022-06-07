عدن.. مقتل وإصابة 6 أشخاص في اشتباكات بسوق شعبي بالشيخ عثمان

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مدني وأصيب آخرون، الثلاثاء، في اشتباكات مسلحة في سوق شعبي شمال العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "اشتباكات مسلحة اندلعت، ظهر اليوم الثلاثاء، جوار سوق القات في مديرية الشيخ عثمان".



وأوضح المصدر أن "تبادل إطلاق النار جرى بين مسلحين بلباس مدني وجنود يتبعون قوات بالدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي".



وذكر أن الاشتباكات اندلعت إثر خلاف على تحصيل ضرائب القات في السوق وتطور إلى تبادل إطلاق النار بين الطرفين.



وبحسب المصدر فإن الاشتباكات أدت إلى مقتل مدني من المتواجدين في المنطقة، وإصابة خمسة أشخاص بعضهم من المسلحين والجنود.



ومنذ أغسطس عام 2019 تخضع العاصمة المؤقتة عدن لتشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للمجلس الانتقالي، وتشهد بين الحين والأخر مواجهات مسلحة، بسبب خلافات حول الجبايات.

