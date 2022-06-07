شكرا لبحثكم عن خبر صندوق صيانة الطرق يُسلّم الجهة المنفذة مشروع صيانة وتحسين السلامة المرورية للخط البحري في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسلّمت شركة الوالي للمقاولات اليوم موقع مشروع صيانة وتحسين السلامة المرورية للخط البحري من قبل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. ويأتي هذا بتمويل حكومي عبر صندوق صيانة الطرق والجسور في عدن. وجرى تسليم الموقع للشركة المنفذة تمهيداً للبدء في العمل خلال الفترة الزمنية المحددة. وقام الفرق الفني الخاص بالصندوق بتسليم المشروع للمقاول بالتزامن مع عدة مشاريع تشهدها العاصمة عدن بدءاً من مشروع خط سوزوكي الرحاب وجولة الشهيد نبيل القعيطي" الكراع" سابقاً بمديرية دار سعد وصيانة الحفريات بشوارع مديريات عدن. صادر عن: وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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