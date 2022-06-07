شكرا لبحثكم عن خبر لحج.. تسليم موقع مشروع الخط الدائري بالحبيلين للجهة المنفذة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سلّم اليوم صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن شركة اولاد صلاح للمقاولات كمقاول منفذ لاستكمال انشاء وإعادة تأهيل الخط الدائري الغربي الحبيلين في لحج.

وقام الفرق الفني الخاص بالصندوق وبحضور الأستاذ فضل القطيبي مدير عام مديرية ردفان بتسليم المشروع إلى شركة اولاد صلاح للمقاولات.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة المشاريع التي يستهدفها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن في العام 2022.

هذا وثمن مدير عام مديرية ردفان فضل القطيبي بالجهود التي يقوم بها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن ممثلة بالمهندس معين محمد الماس في سبيل اعادة الروح للطرقات.

وبين أن صيانة وتأهيل الخط الدائري جاء بعد طول انتظار. لافتا أن صيانتها سوف يذلل ويخفف من معاناة المسافرين لكونها خط شرياني نحو الضالع والمحافظات المجاورة.

صادر عن: وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.