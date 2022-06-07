رئيس مجلس الأمة الكويتي: اليمن لابد أن يكون جزءا من مجلس التعاون الخليجي

المنامة - ياسر ابراهيم - قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الثلاثاء، إن اليمن لابد أن يكون جزءا من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والذي وصل أمس الإثنين دولة الكويت في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وفي اللقاء رحب رئيس مجلس الأمة الكويتي بالرئيس والوفد المرافق، مؤكدا تميز العلاقات اليمنية الكويتية، الضاربة في عمق التاريخ منذ تأسست الدولة الخليجية.



وأشاد الغانم بالصفات والأخلاق النادرة التي يحملها اليمنيون المقيمون والوافدون في دولة الكويت، قائلا، إن "بعض الوظائف باتت لا تصلح إلا لليمنيين الذين يتحلون بالوفاء والأمانة".



وأضاف، أن "اليمن لابد أن يكون جزءا من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظرا للتاريخ المشترك والنسيج المجتمعي والشعبي الواحد".



وأكد أن مجلس الأمة لديه توافق تام بشأن اليمن، وضرورة تقديم كل ما يمكن من دعم لشعبه وقيادته السياسية الشرعية، بما في ذلك الاسناد اللازم في المحافل الاقليمية والدولية، تلبية للجانب الإنساني والأخلاقي والتاريخ المشترك بين البلدين.



بدوره جدد الرئيس العليمي خلال اللقاء الإعراب عن سعادته الغامرة بزيارة دولة الكويت، البلد الشقيق الذي قدم بسخاء كل الدعم لليمن وشعبه في مختلف المراحل.



وأكد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بنهج مجلس التعاون وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتنسيق المشترك حول كافة القضايا والأصعدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، جراء الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

