شرطة النجدة بمأرب تحتفل بتخرج دفعة جديدة في الفنون القتالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

احتفل فرع قوات شرطة النجدة وامن الطرق بمحافظة مأرب، امس، بتخرج دفعة جديدة في المهارات والفنون القتالية.



وخلال حفل التخريج قدمت وحدات رمزية من الدفعة المتخرجة عروضاً في المهارات والفنون القتالية، التي اكتسبوها اثناء الدورة، والتي عكست مستوى الكفاءة والمهارة في تنفيذ المهام.

وأكد قائد فرع شرطة النجدة العميد أحمد دركم، على أهمية التدريب والتأهيل ورفع الجاهزية.. موضحاً أن هذه الدفعة الخامسة التي تتخرج من فرع شرطة النجدة، ستكون رافداً مهما لأمن المحافظة في مواجهة الخلايا النائمة والخارجين عن النظام والقانون وضبط الأمن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة.