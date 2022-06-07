توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع المساعدات الطارئة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وقعت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، أمس، مع منظمة كير العالمية - اليمن، على اتفاقية التعاون لتنفيذ مشروع المساعدات الطارئة المتكاملة للنازحين والمجتمعات المضيفة في المحافظة المتضررة من النزاع، البالغ كلفته خمسة ملايين و218 الفاً و717 دولاراً بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.



ويهدف المشروع الذي جرى توقيع اتفاقية تنفيذه من قبل وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح عن السلطة المحلية، وعن منظمة كير ارون برنت، الى تخفيف معاناة السكان المتضررين من الصراع، خصوصاً الاكثر ضعفاً بين النازحين والمجتمعات المضيفة لتحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على التحمل.

وحددت الاتفاقية مدة تنفيذ المشروع بـ 12 شهرا، ويتوزع المستفيدين منه على ستة قطاعات تشمل : الصحة، والامن الغذائي، والزراعة، والحماية، والمياه والصرف الصحي، والنظافة الصحية.