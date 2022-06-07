شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل مأرب يتفقد المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني للشباب بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، المنتخب الوطني للشباب الذي يقيم معسكره التدريبي على ملعب استاد مأرب الرياضي، استعداداً لخوض تصفيات بطولة غرب اسيا للشباب.



وخلال الزيارة، التقى الوكيل بالطاقم الاداري والفني للمنتخب واللاعبين، واستمع منهم الى شرح عن برنامجهم التدريبي خلال فترة معسكرهم التدريبي بالمحافظة، ومستوى الرعاية والتسهيلات التي تقدمها السلطة المحلية بالمحافظة لهم..مؤكداً ان المعسكر التدريبي الذي تستضيفه المحافظة لاول مرة في تاريخيها في ظل ظروف استثنائية خاصة تمر بها المحافظة والوطن، له دلالة ورمزية خاصة على مختلف الصعد