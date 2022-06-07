مليشيا الحوثي ترتكب 464 خرقاً للهدنة الأممية خلال 5 أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خروقاتها للهدنة الاممية بارتكاب 464 خرقاً خلال الفترة من 1 الى 5 يونيو في جبهات الضالع وأبين وتعز والحديدة وحجة والجوف ومارب.



وبحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة، فقد توزعت الخروقات بين 155 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و118 خرقاً في جبهات محور حجة، و116 خرقاً في جبهات محور تعز، و60 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و8 خروقات في جبهات محور الضالع، و6 خروقات في جبهات محافظة الجوف، وخرقاً واحداً في جبهة ثرة بمحور أبين.

وتنوّعت الخروقات، بين استهداف مواقع الجيش في الجبهات المذكورة بصواريخ الكاتيوشا وبإطلاق النار من عربات (بي إم بي) والمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة. فيما استهدفت منازل المواطنين في الأحياء الشرقية لمدينة تعز بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ،التي نتج عنها استشهاد أحد أبطال الجيش وإصابة 13 آخرين، نتيجة هجمات حوثية بطيران مسيّر وبالقناصة.

وخلال الفترة المذكورة، أحبطت قوات الجيش أكثر من 6 محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية مهمة، منها ثلاث محاولات يوم الأربعاء في مواقع عسكرية في جبهة مقبنة بمحور تعز، ومواقع في جبهتي حرض وبني حسن غرب حجّة، إضافة إلى محاولتي تسلل يوم الخميس، باتجاه مواقع مطلة على خطوط التماس غرب مديرية شمير وإلى مواقع في الجبهة الشمالية لمدينة تعز، وكذا محاولة تسلل يوم الجمعة إلى قرب مواقع الجيش في وادي الخلق بجبهة الأقروض.

كما واصلت المليشيا استحداث مواقع وشق خنادق وطرقات باتجاه مواقع الجيش باستخدام (الشيولات) في مختلف الجبهات، بالتزامن مع نشر عيارات وقناصة، إضافة إلى استقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي من ضمنها دبابات وأطقم ودراجات نارية.