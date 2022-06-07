شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرباش يبحث مع نائب وزير الحج السعودي تسهيل إجراءات تأشيرات الحجاج اليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرياش، امس مع نائب وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور عبد الفتاح مشاط، الترتيبات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، وتسهيل إجراءات استخراج تأشيرات الحجاج اليمنيين.



واشاد نائب وزير الحج، بالتواصل البناء بين البعثة اليمنية ووزارة الحج والعمرة السعودية..مبدياً استعداد الوزارة تذليل الصعوبات أمام ضيوف الرحمن..مؤكداً أن خدمات الحج والعمرة هذا العام تتواءم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تطوير خدمات الحج والعمرة وتسهيل أداء مناسك الحجاج والمعتمرين بصورة سهلة وميسرة مع مراعاة الاشتراطات الصحية والأمنية.

وثمن الرباش، التسهيلات المقدمة للبعثة اليمنية والتجاوب المثمر من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.