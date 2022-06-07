محافظ شبوة يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في محاربة ومكافحة المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اشاد محافظ شبوة عوض ابن الوزير، بجهود الأجهزة الأمنية المبذولة في محاربة ومكافحة المخدرات والنتائج التي تحققت في هذا الإطار.



وشدد محافظ شبوة خلال لقائه، ، مدير عام شرطة المحافظة العميد الركن عوض الدحبول، على ضرورة استمرار تلك الجهود ومضاعفتها للحد من إنتشار المواد المخدرة حتى يتم القضاء على هذه الآفة وتخليص المحافظة ومواطنيها من شرورها ومخاطرها.

و استعرض مدير عام الشرطة، النتائج التي تحققت في جهود مكافحة المخدرات بالمحافظة خلال الفترة الماضية.