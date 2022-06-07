بلادنا تشارك في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في روندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، في تشارك المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي،بوفد تراسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج.



ويناقش الموتمر، عدد من المواضيع الخاصة بتطورات الاتصالات الدولية وسبل تنمية شبكة الاتصالات المتعددة وأهمها شبكات الإنترنت فائق السرعة وكيفية التعاون الدولي للوصول الى علاقة مثمرة وناجحة، فضلاً عن تبادل الخبرات وعرض التجارب للدول في هذا المجال.

وقدم وزير الاتصالات وتقنية والمعلومات، شرحاً موجزاً حول رؤية اليمن في التعاون المشترك في الفعاليات العربية والدولية.

كما التقى الوزير العوج، بوزير البنية التحتية الرواندية وناقش معه التجربة الرواندية في مجال التنمية.

حضر المؤتمر، مدير عام موسسة العامة للاتصالات السلكية و اللاسلكية المهندس وائل طرموم، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشئون الإدارية في شركة تيليمن عيدروس باعباد.