شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو فاضح .. شاهد نجمة باب الحارة تتصدر تيك توك والجمهور يناشد معتز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدرت النجمة السورية كندة حنا موقع تيك توك الشهير بفيديو جنوني عبر حسابها الرسمي على المنصة حيث ظهرت رفقة شقيقها مرشد حنا يرقصان على أنغام أغنية أجنبية بخفة منقطعة النظير.

وظهر الثنائي بلوك أبيض سروال وبلوز مع حذاء رياضي من نفس اللون وشاركته نجمة مسلسل باب الحارة المعروفة بدورها سارة اليهودي و في حارة الضبع عبر حسابها الرسمي في موقع انستجرام وعلقت عليه بالقول: “اوقات جنونية مع مرشد حنا”.

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي تسائل عن هوية الشاب الرشيق المرافق لحنا في يومين متتالين من الصالة الرياضية ومنزلها وأكد المتابعون هوية مرشد على أنه شقيق حنا من أبيها وأمها.

وترك الجمهور العديد من التعليقات الطريفة التي ناشدت معتز زوج كندة في مسلسل باب الـحارة ليستر على حريمته سارة في ظهورها الجديد بتعليق قالوا فيه” يا باطل يامعتز”.

والجدير بالذكر ان كندة كانت قد وضعت عدة شروط للعودة الى المشاركة في مسلسل البيئة الدمشقية باب الـحارة بأجزائه المقبلة من جودة النص واستقدام الشخصيات المؤثرة في العمل ومحافظتها على دور البطولة النسائية.