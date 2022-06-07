مركز الملك سلمان يدشن توزيع المقاعد المدرسية والمستلزمات التعليمية بمحافظات عدن أبين حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الشريك المنفذ مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية، امس بالعاصمة المؤقتة عدن توزيع المقاعد المدرسية والمستلزمات والوسائل التعليمية ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة.



وفي التدشين الذي حضره المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه، ومدير مركز الملك سلمان بعدن صالح الذيباني، أكد رئيس جهاز محو الامية وتعليم الكبار محمد الحاج، و المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتورة نجوى فضل، أهمية المشروع في تجهيز مدارس ومراكز ذوي الإعاقة ومحو الامية بالكراسي والوسائل والمستلزمات التعليمية وإعادة تهيئة الفصول لعدد 29 مركز ذوي الإعاقة ومحو الأمية في محافظات عدن، و حضرموت، وأبين.

بدوره أوضح رئيس مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية أحمد الأكوع، أن المشروع يستفيد منه 5 ألف و775 من أطفال ذوي الاعاقة والدارسين بمراكز محو الأمية، كما يشمل تقديم 20 ألف و650 ساعة تعليمية فردية بالإضافة إلى توفير التجهيزات الدراسية ، وبناء قدرات الكادر التعليمي و تنفيذ الحملات التوعوية.