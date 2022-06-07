شاهد عرض اكبر حبة قات في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - تدول ناشطون صورة لاكبر حبة قات عرضت للبيع في عدن. وعرض احد المقاوتة اكبر حبة قات بعدن وبسعر خيالي بحسب المواطنين. ولم يعلم من هو المولعي الذي اشتراها ام تم تقسيمها بين مجموعة كبيرة منهم.

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