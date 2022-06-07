شكرا لبحثكم عن خبر ناشط يطالب المجلس الرئاسي لتوجيه دعوة الى الفنانة اروى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب الناشط جنوبي وجدي السعدي المجلس الرئاسي بتوجيه دعوة للفنانة اروى لزيارة عدن. وقال وجدي السعدي:ادعو رئيس مجلس القيادة وباقي أعضاء المجلس إلى توجيه دعوة للفنانه اليمنية أروى عميران لزيارة عدن ومسقط رأسها في محافظة مدينة شقرة ... وذلك بعد تداول نشطاء لمقطع فيديو تتحدث فيه الفنانه اروى وهي تبكي عن وضع اليمن وضياع امل العودة اليه.

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