شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يلتقيان وزير المالية السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير المالية وزير المالية سالم صالح بن بريك، محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، امس، في الرياض وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان.



وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها اليمن، وسبل تفعيل التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء السفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على برنامج إعادة إعمار اليمن محمد آل جابر، وعدد من المسؤولين من الجانبين.