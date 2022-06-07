اخبار الخليج / اخبار اليمن

وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يلتقيان وزير المالية السعودي

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يلتقيان وزير المالية السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير المالية وزير المالية سالم صالح بن بريك، محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، امس، في الرياض وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها اليمن، وسبل تفعيل التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء السفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على برنامج إعادة إعمار اليمن محمد آل جابر، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا