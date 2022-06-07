شكرا لبحثكم عن خبر فتاة تطبق حرفيا المثل "شقاء من عرق الجبين" وتبيع عرقها بهذه المبالغ الخيالية!ِ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت فتاة على بيع زجاجات من عرقها لتحقيق أرباح مهولة، حيث تحصل على 500 دولار عن كل علبة. وقالت الفتاة: “كل ما تحتاجه هو الزجاجات والشمس، والجلوس مثل شجرة لساعات”، موضحة:”بعد التعرق تضع ستيفاني العرق في قوارير صغيرة تبيعها للمعجبين”. وأوضحت أن تكلفة عبوات العرق 500 دولار، مبينة أنها حصلت على 50 طلبًا في أسبوع واحد، مما يعني أنها جنت 25000 دولار مقابل الجلوس في الشمس لبضع ساعات. المصدر: صحيفة صدى.

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