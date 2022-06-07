شكرا لبحثكم عن خبر ذمارية تذبح زوجها ثم تحرق جثته بالتنور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر امنية ان مواطن قتل على يد زوجته في مديرية الحداء بمحافظة ذمار .

واضافت المصادر الأمنية أن المواطن بدر محمد صالح عاطف والذي يبلغ من العمر 25 عاما ، قتل على يد زوجته في مديرية الحداء بمحافظة ذمار.

وقالت المصادر أمنية أن الشابة مريم ناصر علي عاطف كليب والتي تبلغ من العمر 25 عاما، قامت بقتل زوجها من خلال توجيه له عدة طعنات من سلاح أبيض "سكين"، في أنحاء متفرقة من جسمه، والقيام بذبحه بعد أن فارق الحياة والتمثيل بجثته، وتقطيع اطرافه ووضعها في الطبون "التنور"، لإحراقها.

وأشارت الشرطة إلى أن الزوجة قامت بعد ارتكاب جريمتها بمحاولة الانتحار من خلال شرب جرعات كبيرة من مبيد حشري سام.

وأكدت المصادر انه تم القبض على الشابة وهي في حالة غيبوبة على إثرها تم نقلها إلى المستشفى والتحفظ عليها لمعرفة دوافع الجريمة والتي ترجع وفقا للتحقيقات الأولية إلى خلافات أسرية.

و تعد هذه الجرائم دخيلة على المجتمع اليمني، والتي لم يعرفها اليمن إلا بعد إغراق المليشيا اليمن بالمشاكل الأسرية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن .