حضرموت.. مواطنون يغلقون ميناء المكلا إحتجاجاً على تردي الخدمات الرئيسية 

المنامة - ياسر ابراهيم - اغلق محتجون أمس الثلاثاء من منطقة خلف بساحل محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الطرق الرئيسية المؤدية إلى ميناء المكلا، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بسبب تردي الخدمات الرئيسية.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، أن عشرات من المواطنين أغلقوا كافة الطرق المؤدية إلى ميناء المكلا".

ويطالب المحتجون من أهالي المنطقة، السطلة المحلية بسرعة إعادة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي، حيث ينقطع لأكثر من 16 ساعة في اليوم، مع صيف ساخن تمر به مديريات الساحل.

كما طلبوا "إعادة خدمة المياه المنقطعة عن منازلهم منذ فترات طويلة".

وكانت قوات من الجيش أطلقت في وقت سابق النار على المواطنين المحتجين وأصيب شخص، في حين أعتقل آخرين.

ويشكو أهالي منطقة خلف ومديريات بساحل حضرموت تردي الخدمات الرئيسية الأمر الذي أدى إلى تزايد نشاط المظاهرات والاحتجاجات من فترة لأخرى.

