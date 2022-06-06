شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. تشهد توقيع صيانة وتحسين السلامة المرورية للخط البحري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهد اليوم توقيع صيانة وتحسين السلامة المرورية للخط البحري في عدن بين المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن مع الجهة المنفذة للمشروع. وقام المهندس الماس بتوقيع العقد مع شركة الوالي للمقاولات كجهة منفذة للمشروع بحضور مدراء مديريات المنصورة احمد الداؤودي وخور مكسر عواس الزهري. وبين الماس ان تحسين السلامة المرورية بالخط البحري سوف يخفف من معاناة المستفيدين وتحسين الحركة المرورية. فيما عبر كلا من مديري المنصورة وخور مكسر عن سعادتهم بتوقيع عقد مشروع صيانة تحسين الخط البحري. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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